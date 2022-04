Palermo, seduta mattutina per i rosanero: forza e rapidità. Gli schieramenti…

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Silvio Baldini all'ostica sfida di campionato contro il Bari di Michele Mignani

Il Palermo di Silvio Baldini torna in campo in vista dell'ultima giornata di campionato: domenica 24 aprile Brunori e compagni saranno impegnati allo stadio San Nicola contro il Bari di Michele Mignani, già promosso in Serie B con tre turni d'anticipo. Il derby contro il Catania - inizialmente in programma il prossimo 16 aprile - non verrà disputato a causa dell'esclusione dal torneo di Serie C del club etneo. Pertanto, la formazione siciliana affronterà in amichevole la Primavera di Stefano Di Benedetto sabato al Renzo Barbera per non perdere il ritmo partita in vista del rush finale della corrente stagione agonistica. I rosanero sono attualmente in lotta con Catanzaro e Avellino per il secondo posto del Girone C di Serie C che avrà un legittimo proprietario solamente al termine degli ultimi novanta minuti di campionato. Nel frattempo, con la vittoria della Turris nel recupero contro la Virtus Francavilla, il Palermo è quanto meno matematicamente certo di arrivare al quarto posto della graduatoria.