Palermo, seduta mattutina in vista della sfida contro il Benevento: il report

La sfida Palermo-Benevento andrà in scena sabato pomeriggio al "Renzo Barbera"

Tre giorni e sarà Palermo-Benevento, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento della squadra di Eugenio Corini alla gara in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" dopo la sconfitta rimediata in trasferta lo scorso weekend contro il Venezia. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno effettuato nella giornata di oggi un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.