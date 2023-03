Palermo: seduta mattutina in vista del Parma, Pigliacelli e Verre out. Il motivo

La sfida Parma-Palermo è in programma sabato pomeriggio al "Tardini"

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo di Eugenio Corini in vista del match contro il Parma, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Assenti, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, Mirko Pigliacelli e Valerio Verre. Seguiranno aggiornamenti...