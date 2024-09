Palermo: seduta mattutina a Torretta, il report. Domani Dionisi in conferenza stampa

Ecco il lavoro svolto dal tecnico rosanero in vista della sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato pomeriggio al "Menti".

Allenamento mattutino a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della sfida contro la Juve Stabia in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Menti". I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato una partita a tema 11 vs 11 e una partita 8 vs 8 in una porzione ridotta del campo.