Palermo, seduta mattutina a Manchester: nel pomeriggio il rientro in città

Ultimo allenamento in Inghilterra per gli uomini di Eugenio Corini. Dopo l'amichevole svolta nella giornata di ieri all'Academy Stadium dell'Etihad Campus di Manchester con il Nottingham Forest, test che si è concluso con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Edoardo Soleri, i rosanero sono scesi in campo pochi istanti fa.