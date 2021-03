Palermo, seduta di allenamento a Ragusa: clima disteso, c’è Castagnini. Le ultime in vista del derby

Poco più di quarantotto ore e sarà Catania-Palermo.

Prosegue la marcia di avvicinamento per la compagine rosanero all’attesissimo derby di Sicilia, in programma mercoledì sera allo Stadio “Angelo Massimino”. A seguito dell’ennesima battuta d’arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dal proprio incarico Roberto Boscaglia, affidando la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore in seconda Giacomo Filippi.

Inoltre, proprio in vista della delicata sfida contro la formazione etnea, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro fuori città. Ad assistere alla seduta di allenamento odierna agli ordini di Filippi anche il direttore sportivo Renzo Castagnini, unico dirigente presente in quel di Ragusa. Lavoro differenziato per Marconi e Crivello. Si lavora in un clima disteso e tranquillo.

Filippi dovrà certamente rinunciare ad Almici e Odjer (espulsi sabato), oltre a Saraniti, che dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica. Oltre ai provvedimenti disciplinari e all’assenza di Kanoute, il Palermo dovrà fare i conti anche con diversi infortuni: salteranno il derby Lancini, Corrado e Doda.