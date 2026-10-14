Il Giornale di Sicilia fa il punto sulla preparazione del Palermo in vista della trasferta contro il Mantova. La squadra di Filippo Inzaghi ha proseguito ieri mattina il lavoro al centro sportivo di Torretta, concentrandosi sugli aspetti da curare in vista di una sfida importante per il percorso dei rosanero in campionato.

La seduta si è aperta con una sessione di forza in palestra, per poi spostarsi sul campo con esercitazioni dedicate alla tattica difensiva. L’obiettivo è arrivare all’appuntamento del Martelli nelle migliori condizioni possibili, prestando attenzione anche all’equilibrio del reparto arretrato. Intanto, Perin va verso il ritorno da titolare, una possibile novità in vista del confronto con i lombardi.

Nel frattempo, sono arrivate anche le decisioni del giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, che ha disposto la squalifica di due calciatori in vista del prossimo turno: Edmundsson del Verona e Pezzella della Cremonese.