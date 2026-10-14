Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Alessandro Arena, presenta la trasferta contro il Mantova come un esame importante per il Palermo di Filippo Inzaghi. I lombardi occupano il secondo posto in classifica con 14 punti, a due lunghezze dai rosanero, e si stanno candidando a un ruolo da protagonisti nella corsa alla promozione. Per la squadra siciliana, conquistare un successo allo stadio Martelli significherebbe allungare sulle inseguitrici e confermare la propria forza anche negli scontri diretti.

Il Palermo ha già affrontato e battuto il Mantova in questa stagione, imponendosi per 5-2 in Coppa Italia il 3 settembre. Un risultato maturato nel finale, dopo che la formazione guidata da Modesto era riuscita a rimontare il doppio svantaggio, dimostrando di poter mettere in difficoltà i rosanero. Il percorso successivo in campionato ha confermato le ambizioni dei biancorossi, che arrivano al confronto forti di un avvio convincente. Finora, in Serie B, l'unica squadra capace di fermare il Palermo sul pareggio è stata l'Avellino, attualmente in zona playoff. Per il resto, i rosanero hanno affrontato avversarie che gravitano nelle zone centrali o basse della classifica: la sfida del Martelli sarà quindi il primo vero scontro al vertice del campionato.

Il confronto assume un significato particolare anche alla luce delle difficoltà incontrate dal Palermo nella passata stagione contro le squadre di alta classifica. Nel 2025/26, considerando le dodici partite contro le formazioni poi arrivate nelle prime sette posizioni, i rosanero avevano raccolto una sola vittoria, accompagnata da sei pareggi e cinque sconfitte. Il bilancio contro le prime tre, ovvero Venezia, Frosinone e Monza, era stato ancora più complicato: appena un gol segnato, quello di Ranocchia allo Stirpe, e nove reti subite, sei delle quali contro il Monza.

La nuova stagione sembra però raccontare una storia diversa. Dopo la delusione per l'eliminazione ai playoff contro il Catanzaro, il Palermo ha lavorato per correggere le lacune emerse nel precedente campionato. La partenza in campionato e il cammino in Coppa Italia rappresentano segnali incoraggianti: i rosanero hanno eliminato il Lecce, formazione di categoria superiore, e successivamente lo stesso Mantova, reduce dall'impresa contro la Lazio. Adesso, però, servirà una conferma contro una diretta concorrente per capire quanto la squadra sia cresciuta anche sotto il profilo della maturità e della gestione delle partite più impegnative.

Uno degli aspetti da migliorare riguarda la tenuta difensiva. Finora le fragilità del reparto arretrato non hanno compromesso i risultati, ma affrontare avversari di maggiore qualità offensiva potrebbe rendere più rischiose alcune disattenzioni. Il Mantova può contare su un attacco particolarmente produttivo, con 13 reti segnate contro le 14 del Palermo, e su un Ruocco in grande forma, pronto a mettere alla prova Bani e compagni.

Anche il reparto offensivo rosanero, tuttavia, ha già dimostrato di poter fare la differenza. Il 5-2 in Coppa Italia e soprattutto la recente prova di Empoli, chiusa con quattro gol e 35 tiri complessivi, testimoniano le potenzialità della squadra di Inzaghi. La trasferta del Martelli diventa così un doppio banco di prova: da una parte la possibilità di consolidare il primato, dall'altra l'occasione di superare le difficoltà mostrate in passato contro le rivali più ambiziose. Un successo potrebbe rappresentare un segnale forte per tutto il campionato.