Palermo, secondo giorno nel ritiro di Roma: aggregati due tesserati della Primavera

Il report del secondo giorno di allenamento del Palermo in ritiro a Roma

Siamo giunti al secondo giorno di allenamento nel ritiro di Roma per il Palermo agli ordini del tecnico Eugenio Corini . La compagine rosanero sta continuando il proprio percorso presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, ritornando in Sicilia la mattina del 7 gennaio.

Meno dieci giorni alla ripresa del campionato di Serie B ed alla gara dei rosanero contro il Perugia , in programma il 14 gennaio al " Renato Curi ". La novità di questa seduta del 4 gennaio è l'integramento nel gruppo da parte di due calciatori appartenenti alla Primavera, ovvero Luca Borgognone e Mattia Bongiovanni. Questo il resoconto dell'allenamento odierno pubblicato dal Palermo F.C.:

"Secondo giorno di allenamento per il Palermo nel ritiro di Roma.

Al Centro Sportivo "Giulio Onesti" i rosanero hanno svolto di mattina attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio in campo attivazione con palla, esercitazioni tattiche per reparti e partita a tema.