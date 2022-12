Palermo, seconda vittoria esterna stagionale. Corini ritrova anche Damiani in regia

Seconda vittoria stagionale in trasferta dopo lo 0-2 di Modena, davanti a circa mille supporters rosanero presenti al "Braglia". A Benevento, tuttavia, erano presenti solamente ventotto tifosi ospiti dato il divieto di trasferta ai residenti in provincia di Palermo. "Questa partita è figlia delle sei precedenti, io resto convinto che anche a Cosenza e col Venezia meritavamo di più. Questa vittoria l'abbiamo costruita lavorando bene in settimana, senza paure o preoccupazioni eccessive. Siamo stati bravi a stare dentro le difficoltà senza farci sopraffare da loro", così ha commentato il tecnico Eugenio Corini nel post partita.

Decisiva la rete di Matteo Brunori siglata grazie ad un prezioso recupero palla da parte di Claudio Gomes. "Matteo rappresenta la forza e l'equilibrio della nostra squadra, ha fatto un bel gol e poi una giocata straordinaria. E' stata la sua risposta dopo i due rigori sbagliati", ha continuato il tecnico di Bagnolo Mella. Chance da titolare anche per Samuele Damiani, preferito a Leo Stulac in cabina di regia, il quale si è giocato bene le proprie carte regalando fosforo in zona nevralgica. "Ha fatto una partita importante, sono contento per lui. Ragazzo serio e giocatore forte, si è fatto trovare pronto quando è scoccata la sua ora", ha detto Corini sull'ex Carrarese.