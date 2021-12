Palermo, seconda sfida stagionale vs il Monopoli al “Barbera”: la scheda dei pugliesi

Il Palermo affronterà il Monopoli domenica sera nel match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C

Il Palermo di Giacomo Filippi torna in campo dopo la sconfitta di Picerno. I rosanero saranno impegnati al "Renzo Barbera" domenica 5 dicembre, nel posticipo della diciassettesima giornata del Girone C di Serie C, contro il Monopoli.

I pugliesi, grazie alla vittoria del turno precedente contro la Paganese, hanno superato proprio la compagine siciliana in classifica e si sono portati al secondo posto in solitaria, all'inseguimento del Bari capolista. Per i biancoverdi è una delle migliori partenze in campionato da quando nel 2014-15 sono stati ripescati nella nuova Serie C. Dopo alcune stagioni nel quasi anonimato, nel 2017-18 il Monopoli ha disputato per la prima volta i playoff venendo eliminato agli ottavi, stessa sorte toccherà poi ai pugliesi l'anno successivo.

Partiti a mille già dalle prime gare, gli uomini allenati dal tecnico Alberto Colombo fanno della solidità difensiva il principale elemento di forza. Miglior difesa del Girone C di Serie C insieme ad Avellino e Catanzaro con solamente undici rete incassate, i biancoverdi hanno, di contro, un rendimento offensivo inferiore rispetto alle principali concorrenti per la promozione diretta in SerieB, con venti reti all'attivo (Palermo 23, Bari e Turris 30).

La compagine pugliese è, inoltre, tra quelle che mandano in rete meno marcatori differenti. Per comprendere meglio questo dato basti pensare che tredici dei venti gol siglati provengono da Ernesto Starita e Francesco Grandolfo, tandem offensivo del coperto 3-5-2 di mister Colombo. Il primo, classe 1996, ha otto reti all'attivo in campionato. Cinque gol invece per Grandolfo, arrivato quest'anno dal Legnago, autore dell'unica firma del Monopoli nella precedente sfida di Coppa Italia Serie C contro il Palermo, vinta dai rosanero per 2-1 grazie ai timbri di Fella e Valente.

Diversi gli uomini d'esperienza in altri reparti, profili necessari per un campionato ostico come la Serie C. A guidare la difesa ci sarà con ogni probabilità Mario Mercadante, rigorista della squadra con tre gol all'attivo. Arrivato al Monopoli nel 2016, ha già collezionato 179 presenze e 11 reti in maglia biancoverde. A centrocampo il compito di amministratore è di capitan Marco Piccinni, trentaquattrenne regista o all'occorrenza mezzala sbarcato in Puglia nel 2019. Disputate 346 gare in Serie C, di cui 77 in maglia biancoverde. Ultima menzione merita Francesco Vassallo, centrocampista palermitano classe 1993, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili rosanero (47 presenze totali) prima di passare alla Pistoiese. Quindici apparizioni finora con i pugliesi, principalmente nel ruolo di mediano del terzetto di centrocampo schierato da Colombo.