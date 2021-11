Palermo, scontro Mirri-Di Piazza: udienza a Catania, inizia la battaglia legale

L'ex vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, chiede il rimborso della propria quota che ammonterebbe a 11,9 milioni di euro

Nella giornata odierna (lunedì 8 novembre) inizierà quella che può essere definita la battaglia legale tra Dario Mirri e Tony Di Piazza. L'ormai ex socio e vicepresidente del Palermo F.C., dapprima detentore del 40% delle quote del club rosanero, negli scorsi mesi ha deciso di optare per il recesso. L'imprenditore italo-americano come scrive l'edizione odierna de il Giornale di Sicilia: «entro dicembre ha diritto ad un rimborso della propria quota: nelle memorie depositate in aula, la richiesta dell’ex socio di Mirri è di un risarcimento pari a 11,9 milioni di euro...».