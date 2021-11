Palermo, scoglio neopromosse: quanti punti persi dai rosanero in due stagioni

Il Palermo di Giacomo Filippi fa fatica ad esprimersi con le neopromosse in Serie C: Picerno rappresenta l'ultimo esempio

"Altro che scarpetta di cristallo. Cenerentola, quando trova il Palermo, ha in mano la mazza chiodata", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sui punti lasciati per strada dai rosanero contro realtà rappresentate da piccoli comuni, se non addirittura da borghi. Nell'annata trascorsa in Serie D, il Palermo ha perso punti solo contro club con un passato in Serie B (Savoia, Acireale e Licata). "Al ritorno tra i professionisti, invece, le sfide inedite si sono spesso rivelate una trappola", si legge sul noto quotidiano.