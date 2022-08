Palermo, Schillaci sulla numero dieci a Di Mariano: “Un grande augurio a mio nipote”

Non sono mancati gli auguri di Schillaci al proprio nipote, Francesco Di Mariano

Con la cessione in prestito di Andrea Silipo, il nuovo arrivato Francesco Di Mariano è diventato ufficialmente il nuovo numero dieci del Palermo. Non sono mancati i complimenti di Totò Schillaci, ex bomber della nazionale italiana nonché palermitano doc, che ha augurato il meglio proprio nipote con la maglia rosanero. Questo il messaggio condiviso su Instagram tramite la sezione stories: