Palermo, scelto Levacovich come vice Filippi: quando fece quello scherzetto ai rosanero…

“Quando Levacovich fece lo scherzo ai rosa”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sul nuovo vice di Giacomo Filippi: Fabio Levacovich. Il club di viale del Fante ha scelto di ingaggiare il classe 1975 per completare lo staff tecnico di Filippi, che di recente ha preso il posto di Roberto Boscaglia sulla panchina rosanero.

Ex compagno di Filippi ai tempi del Gela e del Teramo, Levacovich ha incontrato soltanto una volta il Palermo nel corso della sua carriera da calciatore. Era il 2008 e nel mese di agosto era in campo in un’amichevole “per certi versi storica”, si legge: Portogruaro-Palermo 3-1. Una sconfitta che non è certamente passata inosservata agli occhi di Maurizio Zamparini. I successivi ko maturati in Coppa Italia contro il Ravenna e all’esordio in campionato contro l’Udinese costarono caro a Stefano Colantuono, sollevato dall’incarico e sostituito da Davide Ballardini.

“La crisi, per l’allenatore romano, iniziò proprio da quel test match col Portogruaro, chiuso da un gol di Levacovich”, prosegue il noto quotidiano.