Palermo, scelta la “seconda casa”: i rosanero si alleneranno sul campo del Cus

Tra il Palermo e i vertici del Cus vi sarebbe già stato un incontro. Ora va formalizzato l'accordo che permetterà ai rosanero di allenarsi al Cus

"Il Palermo si prepara a tornare al campo del Cus". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Nonostante manchi ancora la firma, la volontà del Palermo è quella di allenarsi nel corso della stagione sul campo del Cus. Fin qui, gli uomini di Giacomo Filippi hanno utilizzato il terreno di gioco del "Renzo Barbera" anche per le sedute settimanali. Tuttavia, da tempo, il club di viale del Fante è alla ricerca di una "seconda casa" per non appesantire il campo che ospita le gare casalinghe del Palermo. "Un impegno costante che il manto erboso potrebbe non reggere in vista della risemina", si legge.