Palermo, scatta il countdown per il nuovo centro sportivo di Torretta. Il punto

Prende corpo il nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta

⚽️

"Palermo a Girona. Ma presto avrà una casa solo sua. Scatta il countdown". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sullo sviluppo del prossimo centro sportivo di Torretta.

La formazione di Eugenio Corini da ieri si trova attualmente a Girona insieme al consulente tecnico del City Group, Riccardo Bigon. Quest'ultimo, insieme al gruppo squadra è atterrato in seconda mattinata in Spagna. Terra in cui i rosanero si alleneranno fino alla giornata di sabato, data in cui è previsto il ritorno in Sicilia.

Rimanendo sul tema luoghi in cui sviluppare i ritiri, c'è quello legato a Torretta. Ecco gli scenari sottolineati dal quotidiano: "Prende corpo, infatti, il nuovo centro sportivo del club a Torretta. I lavori proseguono a ritmo sostenuto e stanno rispettando la tabella di marcia. Orizzonte temporale la fine di aprile: anche se mancano i presupposti per il trasferimento della squadra, come aveva ipotizzato il presidente Mirri a ottobre in occasione della posa della prima pietra, in questa data è previsto il completamento dei due campi in erba naturale nell’area di competenza della società."

Scenari a parte, gli obiettivi del presidente Dario Marri e della prestigiosa holding targata City Football Group sono altri punti importanti, in seno alla vicenda in questione: "Terminato il livellamento dei terreni di gioco, resta in pratica solo la semina oltre al trattamento ad hoc del manto erboso. Clima permettendo, il lavoro sarà pronto tra un mese e mezzo. Quasi certamente non riuscirà a farcela entro la fine di questo campionato ma, con spogliatoi e palestre provvisori in attesa del completamento della club house e di tutta la parte tecnica, da questa estate la squadra potrà iniziare a usufruire della sua casa. Sarà la vittoria di Mirri secondo il quale il centro sportivo, una delle priorità di una società come il City Group abituata a ragionare a medio-lungo termine, è un asset decisivo per il futuro." Come sottolineato dal Corriere dello Sport.