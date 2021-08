Palermo, scambio Somma-Crescenzi: il ds Castagnini al lavoro con il Como

Luca Crescenzi al Palermo e Michele Somma al Como: il Palermo è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Filippi

"Crescenzi a Palermo e Somma a Como", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla trattativa tra Palermo e Como. Castagnini è al lavoro per lo scambio che determinerebbe l'addio di uno dei tre "esuberi", fuori dal progetto tecnico di Filippi. I due club starebbero cercando di far quadrare i conti, "ma la strada sembra ormai essere tracciata", si legge. Crescenzi, legato al Como da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2022, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Sicilia. E Michele Somma, in attesa di una chiamata dalla Serie B, accetterebbe di buon grado la destinazione se il Como accettasse lo scambio.