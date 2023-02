Palermo, scalata playoff: due mesi da big per Corini, Brunori top e gruppo coeso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la straordinaria parabola ascendente del Palermo di Corini, sul piano prestazionale e dei risultati, che vale oggi ai rosanero il sesto posto in classifica. Appena settanta giorni addietro, il Palermo cadeva al Barbera contro il Venezia, Brunori falliva un penalty potenzialmente decisivo e la squadra annaspava in fondo alla graduatoria con sole tre formazioni alle spalle. Nulla poteva far presagire l'inizio di un'esaltante scalata che avrebbe di fatto rovesciato stagione, prospettive e ambizioni di Segre e compagni. Nonostante le pressioni e le molteplici critiche, la società non si è scomposta, confermando la fiducia al tecnico e proseguendo con fermezza e linearità nel percorso intrapreso, confidando nel fattore tempo e nelle qualità di allenatore e calciatori. Una fiducia ripagata con lavoro, applicazione e crescita graduale, il Palermo ha progressivamente trovato coesione, identità tattica, sincronismi, animus pugnandi. Corroborando convinzione ed autostima a forza di prestazioni confortanti e risultati utili a rimpinguare la classifica. La compagine rosanero è ben presto diventata squadra nell'accezione più virtuosa del termine. Nove risultati utili di fila, tre vittorie consecutive, ben 19 punti ottenuti in questo frangente topico di stagione. L'ingresso nella zona playoff e la conferma dell'implacabilità sotto porta di un Brunori sempre più decisivo, capace di segnare oltre la metà delle reti complessive del Palermo, sedici su trenta Coppa Italia compresa. Perugia, Bari, Ascoli, Reggina: tutti match in cui il Palermo ha mostrato carattere e forza di reazione, segnando gol pesanti nel finale di gara e non sgonfiandosi al cospetto di circostanze avverse o episodi negativi. Naturalezza e rapidità dell'inserimento dei nuovi acquisti, Verre e Tutino ma anche il giovane danese Graves, testimonia come il gruppo sia sano e unito. L'impatto straordinario di Soleri dalla panchina. gol decisivo contro la Reggina di Inzaghi, denota spirito giusto e eccellente condizione psicofisica anche da parte di chi ha giocato meno fin qui. Claudio Gomes tornerà disponibile in vista del big match contro il Genoa a Marassi. Ottima notizia per Corini che ha sempre più soluzioni in vista di una seconda parte di campionato che si preannuncia esaltante.