Palermo-Sassuolo, i precedenti: il dato sorride agli emiliani

Domenica alle ore 15:00, allo stadio "Renzo Barbera", andrà in scena Palermo-Sassuolo, una sfida cruciale per i rosanero per rilanciare le ambizioni playoff, ma altrettanto importante per la squadra di Fabio Grosso, che potrebbe conquistare la promozione in massima serie già in questa giornata. Il bilancio del Palermo contro il Sassuolo al "Barbera" è negativo: una vittoria e due sconfitte.