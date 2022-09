Palermo, Saric si presenta: mercoledì la conferenza stampa al “Renzo Barbera”

Il nuovo centrocampista del Palermo verrà presentato in conferenza stampa

Dario Saric si presenta. Domani - mercoledì 14 settembre - alle ore 10:30 allo stadio "Renzo Barbera" il nuovo centrocampista del Palermo interverrà in conferenza stampa. "L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C", informa il club di viale del Fante.