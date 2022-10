Palermo, Saric: “Risultati non buoni, serve tempo. Dobbiamo iniziare a vincere”

"E' una grande opportunità per me, sono felice". Lo ha detto Dario Saric , intervistato dal portale bosniaco Sportske. Reduce dall'esordio in Nations League con la maglia della Bosnia contro la Romania , il centrocampista classe 1997 è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui con la maglia del Palermo e della gioia relativa al debutto in Nazionale. Approdato alla corte di Eugenio Corini lo scorso 30 agosto, l'ex Ascoli ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026.

"I risultati non sono certo buoni. Dobbiamo iniziare a vincere, ma stiamo lavorando, ci sono tanti nuovi giocatori, abbiamo bisogno di più tempo. Ma ci manca poco a diventare una vera squadra - ha dichiarato Saric, come riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" -. I miei genitori erano felici, come me. Nati, vissuti e lottato lì. Mio padre ha combattuto vicino a Grbavica, ha perso una gamba in guerra. In Italia sono riusciti a farsi una nuova vita. Ecco perché sento così tanto di amare la Bosnia", ha concluso.