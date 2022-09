Palermo: Saric e Nedelcearu convocati in Nazionale. Gli impegni

Dopo essere stato inserito nella lista dei pre-convocati della Romania , in queste ore è arrivata anche la convocazione vera e propria per Ionut Nedelcearu, impegnato il 23 settembre a Helsinki contro la Finlandia e il 26 a Bucarest per la sfida contro la Bosnia ed Herzegovina.

Convocazione anche per Dario Saric che, il 23 settembre, scenderà in campo con la casacca della Bosnia ed Herzegovina per il match di Zenica contro il Bucarest. Entrambi i calciatori non salteranno nessuna partita di campionato con il Palermo, poiché tutti i match delle nazionali si giocheranno nella settimana di sosta del campionato di Serie B in programma il prossimo week-end.