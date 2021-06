Palermo, Saraniti verso l’addio: possibile ritorno alla Vibonese con D’Agostino

Gaetano D'Agostino sarà con ogni probabilità il nuovo tecnico della Vibonese: il tecnico palermitano ha già allenato Saraniti a Francavilla

Sembra ormai ad un passo l'arrivo di Gaetano D’Agostino sulla panchina della Vibonese. Il tecnico palermitano, già avvistato in città, avrebbe incontrato il club del presidente Giuseppe Caffo e gettato le basi in vista della prossima stagione. "Con il probabile arrivo di D’Agostino sulla panchina Vibonese inizia a delinearsi il mercato", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Verso il rinnovo il difensore colombiano Vergara e il centrocampista Cattaneo, "mentre per l’attacco probabile clamoroso ritorno di Saraniti", si legge. L'attaccante del Palermo, in uscita, è già stato allenato da D'Agostino a Francavilla. Seguiranno aggiornamenti...