Palermo, Saraniti saluta: “Avrete per sempre un tifoso in più”

Il post pubblicato su Instagram da Andrea Saraniti dopo aver risolto il contratto che lo legava al Palermo

Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Andrea Saraniti è un nuovo calciatore del Taranto . L'attaccante classe 1988, che lo scorso 28 luglio ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Palermo , vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Si conclude dopo appena un anno, dunque, l'avventura di Saraniti in Sicilia, dove ha collezionato trentuno presenze e messo a segno cinque reti.

"Grazie a chi mi è stato vicino. Grazie a mia moglie e alle mie figlie che mi hanno alleggerito quest'annata fatta di alti e bassi. E grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto nei momenti difficili. Avrete per sempre un tifoso in più", ha scritto il centravanti palermitano attraverso il proprio account Instagram, salutando così i supporters rosanero. Di seguito, il post in questione.