Palermo, sanzione per cori oltraggiosi dei tifosi: la decisione del Giudice Sportivo

Il Palermo è stato sanzionato con una multa di 200 euro per i cori oltraggiosi della tifoseria rosanero in occasione del match di Avellino

È arrivata la sanzione da parte del Giudice Sportivo al club rosanero, per i cori dei sostenitori del Palermo presenti sugli spalti del settore ospiti del 'Partenio Lombardi' di Avelluno in occasione del successo della formazione di Baldini per 1-2. La decisione è infatti stata diramata tramite un comunicato ufficiale che ha condannato dei cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuti a più riprese nella parte finale del primo tempo della gara.