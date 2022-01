Palermo, Santana l’11° uomo: l’ex capitano aiuta Baldini nell’emergenza coronavirus

Mario Alberto Santana ha aiutato il Palermo di Silvio Baldini a svolgere la canonica sessione d'allenamento del venerdì, portata avanti con soli 10 effettivi in campo

"Poco importa se ha appeso le scarpe al chiodo, perché se la nave è nella tempesta, ci vuole poco a riprendere i gradi. Nel Palermo decimato dal Covid, è sceso in campo Santana per l'allenamento di ieri. Ne mancava uno per arrivare a undici e l'argentino non ci ha pensato su due volte". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul curioso ritorno in campo di Mario Alberto Santana. L'ex capitano rosanero e attuale collaboratore tecnico del settore giovanile, ha dato una mano alla squadra di Silvio Baldini per la sessione d'allenamento svoltasi ieri allo Sporting Village di Tommaso Natale.