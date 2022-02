Palermo, Santana: “Il Foggia è stato concreto. Poca lucidità in avanti, occasioni…”

Le dichiarazioni nel post gara di Santana, in occasione della sfida di Serie C tra Foggia e Palermo allo "Zaccheria", vinta 4-1 dai rossoneri

Mario Alberto Santana , collaboratore tecnico di Silvio Baldini nonché ex capitano rosanero, è stato intervistato nel post partita di Foggia-Palermo allo "Zaccheria", conclusasi 4-1 in favore della compagine di Zeman , ai microfoni di Eleven Sports:

"E' successo che loro hanno sfruttato le occasioni e sono stati più concreti. Noi abbiamo avuto tante palle gol e non siamo stati lucidi in avanti. Hanno avuto più voglia di vincere rispetto a noi. Non è sottovalutata la gara, siamo venuti qui per cercare di vincere. Oggi non siamo stati bravi, viste tutte le occasioni avute".