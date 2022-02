Palermo, Santana: “Con Zeman si corre tanto. Baldini tratta i calciatori come figli”

Le dichiarazioni nel prepartita di Santana, in occasione della sfida di Serie C tra Foggia e Palermo allo "Zaccheria"

"Oggi abbiamo una gara molto difficile come succede in Serie C spesso. Credo che la squadra abbia fatto dei passi enormi di crescita e dobbiamo continuare così pensando solo a noi stessi perché possiamo fare ancora molto meglio. Non ho mai avuto il piacere di essere allenato da Zeman, le sue squadre corrono tanto. Abbiamo preparato bene la partita, siamo riusciti in pochi giorni a preparare tutto e i ragazzi sono pronti a fare una grande prestazione. Il mister non viaggia molto con le fantasie, i ragazzi danno qualcosa in più perché li tratta come dei figli e loro li ripagano in campo con il lavoro. Penso che il calcio senza i tifosi non esiste, è una cosa importante per il calcio. Speriamo che gli stadi prima o poi saranno pieni perché ai giocatori serve tantissimo. I tifosi ti danno qualcosa in più con il supporto dalla tribuna".