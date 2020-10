Palermo, Sandro Dieli e il podcast rosanero: “La storia del club consultabile sempre sul web. Soltanto l’Inter…”

Una conferenza stampa per illustrare tutte le iniziative legate alla celebrazione dei 120 anni del club rosanero.

Pietra miliare del progetto finalizzato a valorizzare la gloriosa storia del Palermo sarà l’inaugurazione del Museo dedicato alla società di Viale del Fante.

Un viaggio nel tempo che sarà possibile gustarsi anche in versione audio, tramite l’utilizzo di un apposito podcast che avrà nell’attore Sandro Dieli la voce narrante. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso dell’odierno incontro con la stampa.

“Podcast rosanero? Un contenuto audio che può essere richiamato sul web in qualsiasi momento. Negli Stati Uniti sono una maniera per raccontare il mondo. In Italia sono dei come tuti moderni, quello rosanero è il secondo in Italia dopo quello dell’Inter. La forza delle idee ci ha spinto a proporre il podcast rosanero, racconto delle storie e in alcune addirittura ero anche presente. Questi podcast si possono trovare in tutte le piattaforme in cui si può sentire sia la musica che i racconti”.

Tra i profili intervenuti in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera” c’ era anche il componente della segreteria tecnica dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Paolo Valentini

“Noi come assessorato abbiamo subito sposato quest’iniziativa perché in linea con la nostra idea culturale. Da questo verrà fuori attraverso tutti i documenti che Palermo può essere annoverato tra le città del calcio mondiale. Qualcosa di importante dal punto di vista storico ma anche dell’identità, questo credo sia uno degli aspetti vincenti di questa iniziativa. Se viene fuori che Palermo è riconosciuta come città del calcio, sarebbe davvero una cosa molto importante”.