Palermo-Sampdoria, superata quota 32mila: il dato sui biglietti venduti

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, valevole per il turno preliminare playoff del campionato Serie BKT, in programma venerdì 17 maggio alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera". Al termine del periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24, martedì è iniziata la vendita libera dei tagliandi.