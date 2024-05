Palermo-Sampdoria, Gasbarroni: “Un calciatore vive per queste partite. I tifosi…”

"Alla Samp e al Palermo non sono stato bene, di più. Ho vinto il campionato con tutte e due, con la Sampdoria siamo andati in coppa, abbiamo pure sfiorato la Champions. Io sono stato da dio, la gente poi mi voleva bene, mi vuole bene ancora adesso". Lo ha detto Andrea Gasbarroni, intervistato ai microfoni de "Il Secolo XIX". Diversi i temi trattati dall'ex centrocampista di Palermo e Sampdoria in vista della sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. "Nella Sampdoria ho passato più tempo, ho ottenuto risultati migliori, il quinto posto. Bei ricordi. Rossini ricorda un po’ De Luca? Un po’ sì sono giocatori importanti. Certo, il terminale offensivo vive per fare gol, ma anche quando non ne fa è utile. Sia per la squadra, sia per gli altri attaccanti. Flachi adorava giocare in coppia con Rossini, quello faceva il gioco sporco, e lui segnava. A parte che Francesco segnava comunque. Ma è un esempio per spiegare le dinamiche", le sue parole.