Palermo-Sampdoria, CdS: Mignani sposta Brunori? Le probabili formazioni

Le ultime in vista della sfida playoff in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera".

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Palermo affronterà la Sampdoria nel turno preliminare dei playoff di Serie B con due risultati su tre a favore. Per l'occasione, il tecnico Michele Mignani potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, il solo Mamadou Coulibaly. Tornano tra i convocati, dunque, anche Aljosa Vasic e Francesco Di Mariano, oltre a Pietro Ceccaroni e Claudio Gomes.