Palermo-Sampdoria 2-0: rosa formato playoff, prova maiuscola con Diakitè bomber

PRIMO TEMPO - Primo step dei playoff per provare a cambiare la storia di una stagione fin troppo tribolata ed altalenante, obiettivamente deludente e marcatamente al di sotto delle aspettative. Palermo di Mignani che sfida la Sampdoria di Pirlo, spinto da un Barbera sold out e straripante di passione. Due risultati su tre, un ritrovato ottimismo e la voglia di regalare una serata di gioia al pubblico di fede rosanero, accedendo alla doppia semifinale contro il Venezia di Vanoli. Mignani sorprende in parte, optando per un 3-4-1-2 e lanciando Insigne dal primo minuto alle spalle del tandem offensivo composto da Brunori e Soleri. Rosanero in campo con Desplanches tra i pali , Lucioni, Ceccaroni e Hraves a comporre il terzetto difensivo, Diakitè e Lund esterni alti. Segre e Ranocchia interni in zona nevralgica, Insigne elastico tra le linee a sostegno di bomber Brunori e Soleri. Pirlo sceglie il 3-4-2-1 con Esposito e Borini alle spalle di De Luca. Ricci parte dall'inizio al posto dell'acciaccato Darboe. Verre parte dalla panchina, così come Kasami. Palermo che parte fortissimo, combinazione Lund-Brunori, dribbling e mancino del capitano deviato, mezza rovesciata di Insigne che sfiora il palo, smorzata dalla difesa doriana. Chance clamorosa al minuto otto: Segre verticalizza per Brunori, sterzata e assist per Soleri che copre la sfera e condeziona un assist d'oro per Insigne, l'ex Frosinone fallisce incredibilmente calciando a lato da pochi metri. Palermo tonico, corto ed intenso, sprint di Lund sul binario mancino e cross radente per Soleri, anticipato di un soffio sul primo palo. Brutta botta per Ceccaroni, problema muscolare che lo costringe ad issare bandiera bianca, lo rileva Marconi. Break di Insigne sulla trequarti dopo un pressing ultra offensivo di Segre, sinistro a giro fuori misura da ottima posizione. Soleri raccoglie il lancio in verticale di Lund, vince il body-check con Ghilardi , entr ain are ae cerca Insigne anticipato da suo diretto marcatore. Altra chance Palermo, insigne ispira Brunori che crossa bene per la testa di Soleri, schiacciata aerea perentoria e prodigioso intervento di Stankovic. Altra occasione per un Palermo nettamente più incisivo e pericoloso dei blucerchiati, Insigne in verticale per Brunori, scarico per Diakitè e destro deviato in corner. Prove generali per il vantaggio rosa che fa esplodere il Barbera: sugli sviluppi del corner, Brunori crossa teso e Diakitè trova il destro vincente. Secondo gol consecutivo dopo quello al Sudtirol e pubblico rosa in estasi. Ranocchi sbagli ala misura di una verticalizzazione non complessa che poteva mettere Brunori davanti a Stanjovuc in chiusura di frazione. Si va al riposo con il Palermo meritatamente in vantaggio..