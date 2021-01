Palermo, “salvate il soldato Saraniti”: da titolare a panchinaro, inizio di anno da incubo

“Palermo, salvate il soldato Saraniti”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul momento difficile vissuto dall’attaccante palermitano. “Se tre indizi fanno una prova, per Saraniti qualcosa nelle ultime tre settimane è sicuramente cambiato”. Titolare fisso nelle prime giornate del girone d’andata, nelle ultime tre gare Andrea Saraniti ha collezionato appena 21 minuti, per una media di sette minuti a partita: 19 minuti contro la Cavese, 2 minuti con la Virtus Francavilla, restando in panchina per tutti i 90 minuti contro il Teramo.

In cima alle gerarchie di Roberto Boscaglia, oggi, c’è Lucca. “Anche sul piano tattico le scelte di Boscaglia lasciano intendere ad una progressiva esclusione del numero 9 rosanero”, scrive il noto quotidiano. D’altra parte, il tecnico gelese non sembra intenzionato a farli giocare insieme. L’ultima volta è stata nei minuti finali di Palermo-Virtus Francavilla, quando poco prima del triplice fischio arrivò proprio il gol-vittoria dei pugliesi.

Saraniti non timbra il cartellino dallo scorso 2 dicembre, ma da allora ha giocato soltanto due partite da titolare. Eppure, l’attaccante classe 1988 ha dimostrato di poter incidere quando parte dal primo minuto, mentre subentrando a partita in corso ha sempre faticato.