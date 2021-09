Palermo, salta lo scambio Somma-Crescenzi: il motivo. Il Como chiede Marong

E' saltata la trattativa tra Palermo e Como che avrebbe portato Luca Crescenzi in Sicilia e Michele Somma alla corte di Giacomo Gattuso

Il Palermo ha individuato il tassello ideale da incastonare nel cuore del mosaico difensivo a disposizione di Giacomo Filippi . In prossimità della chiusura della sessione estiva di calciomercato, il club di viale del Fante ha definito il trasferimento al club di viale del Fante di Marco Perrotta . Una volta appurata l'impossibilità di concretizzare lo scambio tra i cartellini di Luca Crescenzi e Michele Somma con il Como , con i lombardi che avevano esaurito gli slot per gli Over , il direttore sportivo Renzo Castagnini ha virato sul difensore del Bari, già accostato ai rosanero nel corso dell'estate.

Nella giornata di ieri, prima del gong, "Somma è stato al centro di diversi tentativi di scambio", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Castagnini, infatti, ha trattato anche con il Pisa, proponendo uno scambio per arrivare a Soddimo, "ma anche in Toscana si è creato lo stesso intoppo verificatosi con il Como", si legge. Inoltre, per Crescenzi, il Como avrebbe chiesto in cambio Marong in prestito. Ma il Palermo non ha accettato.