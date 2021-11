Palermo, salgono le quotazioni delle seconde linee: da Odjer e Marong fino a Floriano

Nonostante la sconfitta contro il Catanzaro, il match di coppa Italia di Serie C ha dato nuove importanti indicazioni per il futuro a Giacomo Filippi

"La Coppa Italia di C, per il Palermo, si è conclusa a Catanzaro e da lì si possono tirare le somme sulle cosiddette seconde linee, tra bocciature e promozioni". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, intervenuta questa mattina per effettuare un bilancio complessivo relativo alla prestazione del Palermo nel match di Coppa Italia di Serie C contro il Catanzaro . Nonostante siano sopraggiunte la sconfitta e la conseguente eliminazione dal torneo, Giacomo Filippi ha potuto trarre qualche nota positiva dalla prestazione dei suoi sul rettangolo verde del 'Ceravolo'.

Da Odjer - mediano finora meno impiegato della stagione - a Marong , con quest'ultimo apparso molto sicuro dei suoi mezzi di fronte ad un avversario di primissima fascia come la compagine calabrese. "Di sicuro, Odjer ha dimostrato sul campo di poter valere un posto nella formazione titolare, al pari degli altri centrocampisti ruotati finora da Filippi". Prosegue così il quotidiano, che sottolinea in maniera marcata anche e soprattutto la prestazione di Marong. Il difensore gambiano, probabilmente, è la vera nota positiva della sconfitta del Palermo , considerando il pochissimo impiego in quest'inizio di stagione e l'irrefrenabile voglia del giocatore di rimettersi in gioco.

"La trequarti, al momento, sembra essere un affare per Silipo e Floriano. Ma anche Valente, in Coppa, si è ritrovato lì, cambiando l’ennesimo ruolo in stagione". Conclude in tal modo il GdS, evidenziando anche la discesa nelle gerarchie di Filippi da parte di Floriano, l'unico a non essere sceso ancora in campo dopo la debacle per 3-0 contro la Turris. Certamente l'ex Foggia ha perso terreno anche per via del cambio di modulo col passaggio all'unico trequartista, ma le sue recenti esclusioni non possono appellarsi esclusivamente al sistema di gioco.