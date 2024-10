Palermo-Salernitana 0-1: Tello gol, rosa confusi e sterili. Non basta forcing finale

PRIMO TEMPO - Palermo a caccia di continuità per dare ulteriore slancio al suo campionato dopo gli undici punti conquistati nelle ultime cinque gare. Score confortante, frutto principalmente dei tre blitz esterni, l'ultimo nel turno precedente al Druso contro il Sudtirol, che fa da contraltare al rendimento casalingo allo stato attuale. Solo due pari al Barbera e vittoria nella regular season che manca addirittura dallo scorso febbraio. Dionisi conferma l'ormai collaudato 4-3-3 ma rivoluzione il tridente offensivo rispetto alle ultime uscite: Brunori torna titolare al centro dell'attacco con Di Mariano e Le Douaron estremi opposti sulle due corsie. Rosanero che puntano alla prima vittoria interna della stagione contro la Salernitana di Martusciello, reduce dal pari a reti bianche contro il Catanzaro all'Arechi. Desplnches tra i i pali, Diakitè e Lund esterni bassi con Nikolaou e Baniya coppia centrale nel cuore della retroguardia. Avvio di gara spigoloso, con qualche entrata piuttosto rude ed altrettante storie tese tra i calciatori delle due squadre. Al minuto quattordici, Gomes sventaglia bene per la corsa di Le Douaron sul binario destro . il francese punta l'uomo ma indugia troppo prima di servire Brunori al centro, facendosi murare l'assist in extremis. Soriano abbatte Segre in ripartenza all'altezza della linea mediana, giallo per il numero ventuno campano. Salernitana che passa al minuto ventuno: Tello converge e calibra una traiettoria velenosa col mancino, Simy non arriva con la punta a correggere in rete da due passi ma inganna Desplanches che deve raccogliere la sfera in fondo al sacco. Al minuto venticinque, il Palermo confezione l'occasione più nitida per il pari, bella combinazione in verticale Di Mariano-Ranocchia, assist radente a rimorchio per l'inserimento di Segre che impatta con l'esterno da pochi metri ma non inquadra la porta di Sepe. Giallo anche per Segre che argina fallosamente una ripartenza in percussione di Amatucci dopo un brutto pallone perso da Gomes. Palermo che fa fatica a brekkare la Salernitana, brava a tessere una manovra avvolgente ed a verticalizzare in maniera fulminea. Verde spaventa ancora Desplanches che rimedia in due tempi, campani che sfondano sia centralmente sia sugli esterni con una certa facilità. Lund prova il mancino, ma non inquadra lo specchio della porta, dopo un cross di Le Douaron respinto corto dalla difesa ospite.