Palermo, sabato il Cittadella: Lucioni e Coulibaly verso il recupero? Le ultime

Le ultime sulle condizioni dei due rosanero in vista della gara in programma sabato 13 gennaio al "Tombolato".

"Dopo il mini-ritiro, un breve riposo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Dopo la seduta mattutina svolta ieri a Torretta, la preparazione della squadra di Eugenio Corini in vista della sfida contro il Cittadella , in programma sabato 13 gennaio allo stadio "Tombolato", riprenderà lunedì pomeriggio.

Chi si è allenato ancora a parte sono Fabio Lucioni e Mamadou Coulibaly. Nella giornata di giovedì, l'esperto centrale ex Frosinone si è sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno escluso uno stop più lungo. "Corini spera di avere buone notizie da Lucioni e Coulibaly. [...] C’è ancora un barlume di speranza di rivederli al Tombolato: se non dovessero recuperare in settimana a prendere il loro posto in campo saranno quasi certamente Nedelcearu ed Henderson, già visti contro la Cremonese", conclude il noto quotidiano.