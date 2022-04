Palermo, sabato al “Barbera” amichevole contro la Primavera rosanero. I dettagli

Il Palermo di Silvio Baldini non disputerà il derby contro il Catania il prossimo sabato vista l'esclusione degli etnei dal campionato di Serie C. Per Brunori e compagni in programma un'amichevole contro la Primavera rosanero, reduce dal ko di...

Due piccioni con una fava. Il Palermo di Silvio Baldini non potrà disputare il derby contro il Catania, inizialmente in programma sabato 16 aprile alle ore 17.30, a causa dell'esclusione dal campionato di Serie C del club etneo. Per non restare completamenti fermi in vista dell'ostica trasferta di Bari, Brunori e compagni disputeranno proprio sabato un'amichevole al "Renzo Barbera" alle ore 10.00 contro la Primavera di Stefano Di Benedetto, sconfitta quest'oggi in finale playoff di Primavera 3 dal Padova. Sarà anche un'occasione per celebrare i baby rosanero che hanno dovuto arrendersi solamente all'ultimo atto della nota competizione.

L'ingresso nell'impianto sportivo locato in viale Del Fante sarà gratuito per il pubblico che potrà entrare nella tribuna del "Renzo Barbera" per tributare i calciatori della Primavera del Palermo e al tempo stesso per dare la carica alla squadra di Baldini che, la settimana dopo, si giocherà il secondo posto in classifica in casa del Bari già promosso in Serie B.