Palermo, rush finale per la panchina: Corini al fotofinish su D’Angelo, De Rossi…

Palermo: Corini ad un passo dalla panchina rosanero. D'Angelo e De Rossi...

Mediagol ⚽️

Casting freezato sulla linea del traguardo. Stasera rosanero di scena a Torino in Coppa Italia contro i granata di Juric, ma la sfida che catalizza l'attenzione generale è ad oggi un'altra. La cronoscalata all'ambita panchina del Palermo FC sta per decretare il suo vincitore,

Tre i candidati giunti allo sprint per cercare di spuntarla al fotofinish ed insediarsi alla guida del club targato City Footnall Group.

Dopo un'estenuante lavoro di monitoraggio, valutazione e selezione dei numerosi profili individuati e proposti da terzi, il management della prestigiosa holding inglese di proprietà araba ha dapprima sondato la disponibilità dei candidati ritenuti papabili, quindi ha proceduto a svolgere degli accurati e scrupolosi colloqui conoscitivi con i diretti interessati. Confronti in call conference tra l'aspirante allenatore rosanero di turno, il direttore generale della società rosanero, Giovanni Gardini, il polo di riferimento dell'area scouting del gruppo citizens, Luciano Zavagno ed il managing director Global Football della holding, Brian Marwood. Step finalizzato a sviluppare in modo critico e analitico il valore, puramente indicativo, figlio del tanto famigerato algoritmo. Passaggio fondamentale per testare statura professionale, metodologie di lavoro, filosofia calcistica, conformità del profilo al modus operandi del City Football Group, aderenza del credo tattico alle caratteristiche dell'attuale organico, target empatico, motivazionale e mediatico.

Management e proprietà hanno voluto riflettere e dare il giusto peso specifico ad ogni aspetto, senza tralasciare alcun dettaglio e sfumatura. Con l'intento di centrare il tecnico attorno al quale imperniare un progetto ambizioso a medio-lungo termine.

L'ultima scrematura ha lasciato in dote tre candidati ancora concretamente in lizza per ereditare la panchina del dimissionario Baldini.

Eugenio Corini, Luigi D'Angelo in primis, con l'outsider Daniele De Rossi le cui quotazioni parevano salire nelle ultime ore.. Con ogni probabilità, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Eugenio Corini il nuovo allenatore del Palermo che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B.

EUGENIO CORINI

Fin dal primo confronto con Corini il riscontro è stato certamente positivo. Profilo conosciuto e stimato dall'anima italiana del management rosanero, Gardini Mirri e Rinaudo, l'ex capitano del Palermo convince per esperienza, competenza, conoscenza della piazza, unitamente a stile, sobrietà ed eleganza sul piano relazionale e mediatico. Candidatura forte, ragionevolmente appropriata definitivamente consolidatasi in virtù degli ottimi feedback giunti sulla scrivania di Brian Marwood, manager inglese della prestigiosa holding, il cui placet ha ovviamente decisivo peso specifico in merito alla scelta. Uomo simbolo nella storia moderna del club rosanero e idolo dei tifosi, l'ex coach di Brescia e Lecce è pronto ad approcciare con straordinario entusiasmo l'ennesimo capitolo della sua infinita favola rosanero. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per limare gli ultimi dettagli sotto il profilo contrattuale e tracciare le linee guida di un progetto tecnico condiviso a medio-lungo termine.

LUCA D’ANGELO

Forte e viva fino all'ultimo anche la candidatura di Luca D'Angelo, tecnico abruzzese giovane ed in ascesa, autore di un ciclo importante sulla panchina del Pisa. Promozione in Serie B conquistata nel 2018-2019, due stagioni di transizione in cadetteria, quindi l'ultimo campionato di vertice con il sogno Serie A infrantosi nella doppia e rocambolesca finale playoff contro il Monza lo scorso maggio. Colloquio conoscitivo dall'esito soddisfacente anche per lui, tanto da tenerlo in debita considerazione anche dopo ulteriori step di approfondimento sul suo profilo. Il tecnico classe 1971 ha già declinato un paio di offerte da parte di club di Serie B, ancora un contratto in essere con ila società nerazzurra ma, qualora fosse stato il prescelto dal Palermo targato City Football Group, non avrebbe trovato particolari ostacoli per risolvere consensualmente il rapporto con i toscani. Una carriera laboriosa, edificata nel laboratorio forgiante e formativo delle categorie inferiori, caratterizzata da sagacia, personalità e pragmatismo. Un'ascesa professionale graduale ma costante, cadenzata da sacrificio, caparbietà e risultati rimarchevoli. L'impatto con una piazza come Palermo dal notevole bacino d'utenza, con pressioni ed ambizioni pari a storia e tradizioni calcistica del club, ha probabilmente rappresentato l'unico e reale elemento d'incognita.

Daniele De Rossi, da suggestione è diventata tentazione con il trascorrere dei giorni. Carisma, personalità, appeal mediatico e competenze calcistiche di elevato lignaggio, figlie una carriera pluridecorata ed ai massimi livelli da giocatore. Tratti distintivi virtuosi del profilo dell'ex Roma, già Campione delMondo con l'Italia di Lippi nel 2006 sul rettangolo verde e vincitore da componente dello staff di Mancini dell'ultimo europeo con la Nazionale azzurra. Lo status di debuttante assoluto da primo allenatore in panchina ha probabilmente zavorrato quella che nelle ultime ore era diventata una vera e propria candidatura in ottica panchina Palermo. Tuttavia, stimato da stati generali e comparto tecnico del City Football Group, il De Rossi in versione giovane tecnico della nouvelle vague, preparato, carismatico e dal respiro internazionale, resta comunque monitorato dal mondo citizens in chiave presente e futura.

Oggi il rebus panchina in casa Palermo dovrebbe finalmente trovare soluzione: Eugenio Corini, ex capitano, allenatore e icona assoluta del Palermo, si appresta a vincere, di misura ed a fil di cronometro, una delle partite più lunghe e complesse della sua carriera...