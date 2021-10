Palermo, “Rosanero INK”: tatuaggio con logo a 100 tifosi. L’iniziativa della società

Nasce ROSANERO INK, progetto del Palermo FC ideato per premiare la fedeltà, la passione ed il senso d’appartenenza dei propri tifosi. 100 tatuaggi in regalo ai sostenitori del Palermo con l’attuale logo del club rosanero

⚽️

L'appartenenza è uno dei punti di maggior rilevanza che il patron rosanero Dario Mirri ha più volte rimarcato da quanto l'imprenditore palermitano ha preso in mano le chiavi del club di viale del Fante fin dalla ripartenza della squadra siciliana dalla Serie D. Il club rosanero, per rinsaldare questo legame con i tifosi del Palermo ha lanciato un'iniziativa particolare che mette in primo piano i rapporti con i propri supporters. Nasce ROSANERO INK, progetto del Palermo FC ideato per premiare la fedeltà, la passione ed il senso d’appartenenza dei propri tifosi. A 100 sostenitori rosanero, i primi che aderiranno all’iniziativa, il Palermo regalerà un tatuaggio permanente raffigurante l’attuale logo del club rosanero. Di seguito la nota del club di viale del Fante.

"Ad effettuare i lavori saranno tre esperti tatuatori professionisti con esperienza in ambito nazionale ed internazionale: Francesco Paolo Mazzola (I colori dell’anima – Palermo), Claudio Di Leto (tatuatore freelance – Roma) e Nino Greco (Elleniko Tattoo Farm – Marineo).

Per partecipare è necessario SCARICARE IL MODULO IN ALLEGATO (IN CALCE A QUESTA NEWS), compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo, allegando obbligatoriamente copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o patente) all’indirizzo email marketing@palermofc.comcon oggetto "Rosanero Ink".

Successivamente, lo staff di Palermo FC dopo aver ultimato la selezione delle richieste provvederà a rispondere alle stesse email comunicando l’esito positivo o negativo della richiesta: saranno prese in considerazione le prime 100 richieste idonee in ordine cronologico di ricezione.

Contestualmente, in caso di esito positivo, verranno comunicati luogo, data e orario dell’appuntamento per effettuare il tatuaggio.

IMPORTANTE

-Secondo la normativa vigente, l’accesso sarà consentito unicamente ai soggetti muniti di Green Pass rilasciato in una delle seguenti modalità: avvenuta vaccinazione; tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento; avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi. L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto

- L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai maggiorenni alla data odierna (nati entro il 21.10.2003) senza alcuna possibilità di deroga neanche con autorizzazione di un genitore o tutore;

- Tutte le richieste incomplete (anche parzialmente) o sprovviste di copia fronte e retro del documento di identità non potranno essere accolte;

- Il giorno dell’appuntamento per effettuare il tatuaggio sarà obbligatorio esibire un documento d’identità e copia dell’email di conferma ricevuta dallo staff di Palermo FC: prima dell’esecuzione del tatuaggio sarà necessario ricompilare il modulo d’adesione in allegato firmando lo stesso in presenza del tatuatore.

- Il soggetto del tatuaggio è l’attuale logo del Palermo FC, interamente colorato di nero, nelle dimensioni di cm 4 x 2.8 cm. Non sarà possibile effettuare qualsiasi integrazione o modifica;

- Tutte le sessioni di tatuaggi verranno effettuate in un unico giorno e gli appuntamenti verranno calendarizzati in ordine progressivo rispetto alle richieste ricevute, pertanto non sarà possibile richiedere la variazione di data/orario.

- La partecipazione sarà riservata esclusivamente ai tifosi che si dovranno tatuare: non sarà consentito l’ingresso ad accompagnatori."