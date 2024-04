Palermo, rosanero già in campo: seduta mattutina verso il Parma. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Mignani a Torretta in vista della sfida in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”.

Dopo la gara di ieri contro il Cosenza è ripresa questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Michele Mignani in vista della sfida contro il Parma, in programma venerdì sera allo Stadio “Renzo Barbera”. Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i calabresi - informa il club di viale del Fante - mentre il resto del gruppo ha svolto una partita in famiglia con la formazione Primavera.