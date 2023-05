Palermo, rosanero già in campo: seduta mattutina al “Barbera” in vista della Spal

La sfida tra Palermo e Spal è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": il report dell'allenamento.

E' già tempo di tornare in campo. Archiviato il pareggio ottenuto contro il Como, questa mattina il Palermo ha svolto una seduta mattutina al "Renzo Barbera", iniziando di fatto la marcia di avvicinamento al match casalingo contro la Spal di Massimo Oddo, in programma sabato pomeriggio alle ore 16:15, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B.