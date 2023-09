Palermo, rosanero già in campo: seduta mattutina a Torretta. Il report

Allenamento al centro sportivo per la squadra di Eugenio Corini dopo la vittoria conquistata contro la Feralpisalò.

Dopo la vittoria conquistata ieri sera contro la Feralpisalò fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", questa mattina il Palermo è tornato in campo a Torretta. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo - informa il club di viale del Fante - ha svolto un'attivazione tecnica e circuit training in palestra ed un'esercitazione tecnica da cross laterale.