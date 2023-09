Palermo, rosanero già in campo: seduta mattutina a Torretta. Il report

Archiviata la sconfitta rimediata venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Cosenza, è tempo di tornare in campo. La squadra di Eugenio Corini - informa il club di viale del Fante - ha svolto una seduta mattutina presso il centro sportivo di Torretta. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Mentre il resto del gruppo ha svolto un'attivazione e mobilità, un circuito metabolico, resistenza alla velocità con palla e partite a campo ridotto in vista della sfida contro il Venezia, in programma martedì sera allo Stadio "Pier Luigi Penzo".