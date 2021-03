Palermo, rosanero formato trasferta: contro il Monopoli caccia al tris senza subire gol

“Rosa formato trasferta, caccia al tris senza subire gol”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dal Palermo di Giacomo Filippi lontano dal “Renzo Barbera”. Due le vittorie conquistate nelle ultime due partite giocate in trasferta dalla compagine rosanero contro Catania e Paganese. Zero i gol subiti, “in controtendenza con quanto visto in casa”, si legge. Sì, perché il Palermo tra le mura amiche ha quasi sempre incassato almeno un gol (quattro contro la Juve Stabia).

Contro il Monopoli, gli uomini di Filippi hanno la possibilità di centrare il tris e prolungare la propria striscia positiva a tre trasferte di fila. Inoltre, se sabato il Palermo dovesse mantenere ancora una volta la propria porta inviolata, sarebbe anche la terza gara esterna consecutiva senza subire gol.

Sono sei, al momento, le partite in cui i rosanero non hanno incassato gol: a Terni, contro la Vibonese, a Cava de’ Tirreni, in quel di Potenza, a Catania e Pagani. Meglio ha fatto solo l’Avellino, a quota sette, la migliore difesa da trasferta di tutto il girone con appena dieci reti subite. Alle spalle degli irpini proprio il Palermo, con undici gol incassati.