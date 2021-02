Palermo, rosanero da oggi in ritiro a Ragusa: in tre salteranno il derby contro il Catania

Poco prima di mezzanotte l’ufficialità: Roberto Boscaglia non è più l’allenatore del Palermo.

A seguito dell’ennesima battuta d’arresto in campionato, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Gela. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata al momento a Giacomo Filippi, secondo di Boscaglia, con i rosanero che nella giornata di oggi andranno in ritiro, a Ragusa, per iniziare la marcia di avvicinamento alla delicata sfida contro il Catania, in programma mercoledì sera allo Stadio “Massimino”.

Filippi, che aveva sostituito Boscaglia quando l’allenatore ex Virtus Entella aveva contratto il Coronavirus, debutterà sulla panchina del Palermo proprio in occasione del match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Chi non scenderà sicuramente in campo in quel di Catania sono Andrea Saraniti, Moses Odjer e Alberto Almici. Il primo, che ha saltato la gara contro la Viterbese, dovrà scontare ancora una giornata di squalifica a seguito del cartellino rosso rimediato con il Catanzaro. Almici e Odjer, invece, sono stati espulsi nel corso della partita di Viterbo: l’esterno ex Hellas Verona si è visto sventolare due cartellini gialli nel giro di un minuto, mentre il centrocampista senegalese – già diffidato – dopo il giallo rimediato nel secondo tempo, ha spinto l’arbitro lasciando il Palermo in nove.

Filippi ritrova Andrea Palazzi, che ha scontato un turno di squalifica. Restano da valutare, infine, le condizioni di Nicola Valente, Nicolò Corrado e Masimiliano Doda, fermi ai box per alcuni guai muscolari.