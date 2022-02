Palermo, rosanero confusi: l’effetto Baldini non porta risultati

Il Palermo dal terzo posto è scivolato al sesto: l'analisi dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" dopo la debacle di Foggia

Allo Stadio "Pino Zaccheria", i rosanero hanno subito quattro gol. Non accadeva da quasi un anno, dalla debacle contro la Juve Stabia dello scorso marzo. "A preoccupare è il modo in cui è stato gestito il pre e il durante di una partita illogica", con Silvio Baldini che ha scelto di rinunciare a sorpresa al suo 4-2-3-1 e di proporre la difesa a tre. Salvo poi tornare sui suoi passi dopo appena 35 minuti, varando un triplo cambio. Oltre ad inserire anche giocatori fuori ruolo, come Felici e Fella .

L'inedito 3-4-2-1 coniato in avvio di gara, modulo adottato da Giacomo Filippi in occasione del match d'andata, "poteva avere anche un senso, a patto che, oltre al modulo, venissero replicati anche gli interpreti", scrive la Rosea. Una scelta che ha creato non pochi scompensi, con il tecnico toscano che ha schierato due esterni offensivi come Valente e Felici in un ruolo non nelle proprie corde, Lancini dove ha sempre fatto fatica, escludendo a priori Perrotta che al centro-sinistra ha fin qui ben figurato. "La sensazione è che non è stato preso in esame come si era espresso il Palermo prima del suo arrivo", prosegue il noto quotidiano.