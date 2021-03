Palermo, rosanero ancorati ai playoff: nessuna avversaria potrà agganciare oggi la squadra di Filippi

“Palermo ancorato ai play-off”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Le avversarie del Palermo non hanno approfittato dei due turni di stop dei rosanero, che si terranno stretti “l’ultimo posto utile per i play-off anche in questa giornata senza scendere in campo”, si legge. Gli uomini di Giacomo Filippi, dunque, si manterranno a distanza dall’undicesimo posto a prescindere dai risultati che matureranno nella giornata di oggi. Nessuno tra Viterbese, Monopoli, Turris e Virtus Francavilla, infatti, potrà agganciarli.

Al massimo, la Viterbese – in caso di vittoria contro il Potenza – potrebbe portarsi a -1, con il Palermo che in compenso dovrà recuperare ben due gare. Invariato resterà anche il nono posto, occupato attualmente dalla Casertana, prossimo avversario in campionato dei siciliani. Un vero e proprio scontro diretto. Inoltre, “classifica alla mano, non ne ha approfittato nemmeno il Teramo ottavo in classifica per allontanarsi ulteriormente”, scrive il noto quotidiano. La formazione abruzzese ha perso le ultime due partite, mantenendosi a soli tre punti di distacco, con una partita in più disputata. Ragion per cui, da sabato prossimo, il Palermo avrà l’opportunità di scalare qualche posizione in classifica.